Nick Kyrgios, eliminat din Cupa Diriah, dar lăudăros: ce a putut să-i spună unui jurnalist care l-a dezaprobat

Nicholas Kyrgios a admis public că nu poate rata oferta de a câștiga o sută de mii de dolari americani, prin participarea la turneul de tenis Diriah, din Arabia Saudită.

Sportivul australian a reacționat însă pe Twitter, când un jurnalist al publicației Mail Sport s-a declarat dezamăgit de priveliștea „Sportului Alb” în luna decembrie, în care câțiva jucători au participat la un demonstrativ în Federația Rusă, iar o altă serie de jucători s-a deplasat în Arabia Saudită în principal din motive financiare, punctează Mike Dickson.

„Tenisul de luna asta: câțiva jucători au călătorit în Rusia, pentru un demonstrativ; alții s-au aplecat pentru bani, în Arabia Saudită. Wimbledon a fost amendat pentru că a luat poziție în privința Ucrainei. Ce timp să fii în viață!”, a scris jurnalistul britanic Mike Dickson, atrăgându-i atenția australianului Nick Kyrgios.

„Ai vreo problemă cu faptul că jucăm în Arabia Saudită? E prea frumos?”, a replicat Nick Kyrgios, pe un ton acid.

„Sunt sigur că e frumos, din locul în care privești tu,” i-a răspuns Mike Dickson finalistului turneului de la Wimbledon.

„Ce acid ești! Nu e nevoie să te dai cu fundul de pământ pentru că eu fac bani frumoși din munca mea. Mergi mai departe,” i-a transmis Nicholas Kyrgios jurnalistului Mike Dickson, care a concluzionat dialogul, spunând: „Mă bucur pentru tine.”

Nick Kyrgios a fost învins de Cameron Norrie în primul meci jucat în Arabia Saudită, scor 10-6, 10-6.

