Nick Kyrgios desfiinteaza o legenda a tenisului: "Taci din gura, Mats Wilander, nimanui nu-i pasa de ceea ce spui!" | Care a fost motivul certei 

Nick Kyrgios l-a atacat pe fostul mare tenismen suedez, Mats Wilander.

Nick Kyrgios a sarit in apararea scotianului Andy Murray dupa ce Mats Wilander l-a acuzat pe fostul lider ATP ca ar accepta wildcard-uri intr-o maniera nejustificata, care ii priveaza pe tinerii jucatori de sanse noi in turneele importante ale circuitului masculin.

"Am primit si eu invitatii. Am primit si nu ar fi trebuit. A fost cea mai mare greseala din cariera mea. Cred ca Andy Murray trebuie sa nu se mai gandeasca la sine si sa inceapa sa se gandeasca la cine era. Are el dreptul sa fie acolo, luand wild card-urile tinerilor jucatori? Mi-ar placea sa-l aud spunandu-ne de ce mai intra inca pe teren, pentru ca ne da falsa speranta ca se va intoarce cu adevarat intr-o buna zi. Sunt un pic dezamagit. De ce face asta?", a declarat Wilander, colaborator al postului Eurosport.

Nick Kyrgios: "Tin sa mentionez ca n-am urmarit in viata mea niciun punct jucat de Mats Wilander"



"Tocmai am citit ce a spus Wilander despre Andy Murray. Taci din gura, Mats, nimanui nu-i pasa. 'Muzz' (n.r. porecla a tenismenului britanic), sa stii ca, indiferent cat timp decizi sa mai joci, noi iti apreciem jocul si ne bucuram de tenisul si de glumele tale. De asemenea, tin sa mentionez ca nu am urmarit in viata mea vreun punct jucat de Mats Wilander," a fost replica taioasa a tenismenului australian.

Andy Murray a fost eliminat in primul tur la Roland Garros 2020 de catre elvetianul Stan Wawrinka, la capatul unui meci care a durat numai o ora si 40 de minute; a fost 6-1, 6-3, 6-2 pentru Wawrinka, campion la Roland Garros in 2015. Trecut prin doua operatii la sold, Andy Murray ocupa in prezent locul 111 ATP si are nevoie de wildcard pentru a intra pe tablourile principale ale turneelor de Grand Slam.