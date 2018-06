New York Times: "Simona Halep, urmasa Nadiei!" Cat de mult inseamna victoria Simonei de la Roland Garros pentru Romania

Simona Halep a intrat in randul marilor sportivi ai Romaniei dupa ce a reusit victoria de la Roland Garros.

Deja numarul 1 in lume in tenisul feminin, Simona Halep avea nevoie de o victorie la un Grand Slam pentru a intra in legenda tenisului mondial.

Dupa 3 finale pierdute, Simona a reusit marea performanta: victorie in finala de la Paris in fara americancei Sloane Stephens dupa 3 seturi disputate.

Celebrul ziar New York Times crede ca performanta Simonei poate avea un impact urias asupra Romaniei.

Alaturi de Simona Halep la Paris a fost ca de fiecare data Nadia Comaneci, care a zburat de urgenta din SUA pentru a asista la finala de sambata.

"Nu as fi ratat acest moment. Sunt asa de fericita ca am putut fi alaturi de tot stadionul, cu toti romanii, si cu toata lumea care a sustinut-o", spune Nadia Comaneci, prima gimnasta din istorie care a luat 10 perfect, la Olimpiada din 1976.

Pe langa performanta rara, Nadia a deschis drumul pentru generatii intregi de gimnaste, iar Romania a fost ani buni o forta uriasa in sportul mondial: 72 de medalii olimpice la gimnastica, dublu fata de urmatorul sport olimpic din Romania, canotajul - 38 de medalii.

Nadia spera ca Simona sa aiba o influenta asemanatoare pentru tenisul din Romania.

"La fiecare 40-50 de ani apare cineva care sparge regulile si face istorie. Cred ca e grozav. E incredibil pentru Romania, pentru sportul din Romania, pentru ca generatia tanara are un model, tinerii se uita la ea si spun: daca ea a reusit, pot si eu!

Cred ca va da un impuls urias sportului in general. Tara are nevoie de asta. Aceasta generatie are nevoie! O sa vezi o multime de micuti cu rachetele in mana", a spus Nadia in New York Times.

Nadia a glumit imediat, "copiii ar trebui sa incerce mai intai gimnastica, e cel mai bun sport si baza pentru orice ar vrea sa faca apoi", a spus legenda Romaniei razand.

"E o performanta uriasa pentru Romania", a spus si Virginia Ruzici, care a sarbatorit inainte de finala Simonei 40 de ani de la succesul ei de la Paris. Acum este managerul Simonei si o conduce atent spre marea performanta de 10 de ani!

Toate legendele tenisului romanesc au sustinut-o pe Simona in cariera. Ion Tiriac a fost alaturi de ea la Paris. "Romanii merita asta. Avem, cu bune si rele, o istorie in tara noastra. Din cand in cand apare un talent precum Simona"

Tiriac spera ca acum autoritatile sa contribuie si ele la dezvoltarea tenisului. "Pentru cei tineri nu avem nimic", a mai spus Tiriac.

El crede ca succesul Simonei e mai important decat evenimentele socio-politice in acest weekend. "E cea mai mare personalitate din Romania. Nu doar ca sportiv, ci si ca fiinta umana", a spus afaceristul in New York Times.