Mihaela Buzarnescu, invinsa de Jelena Ostapenko in primul tur la Eastbourne

Mihaela Buzarnescu a pierdut in doua seturi in runda inaugurala de la Eastbourne.

Buzarnescu a pierdut in fata campioanei din 2017 de la Roland Garros in doua seturi identice, 6-4; 6-4, o ora si 32 de minute, in care a avut 5 ani, dar si 10 greseli duble. Buzarnescu a condus cu 3-1 si 4-2 in ambele seturi, insa a pierdut de fiecare data patru game-uri la rand si a cedat partida.

Jelena Ostapenko a ajuns la 3-2 la meciuri directe contra Mihaelei Buzarnescu.

Pentru prezenta in primul tur la Eastbourne, Buzarnescu va incasa 4200 de dolari si un punct WTA.

Mihaela Buzarnescu are un an de comar, cu 7 victorii si 14 infrangeri. Romanca are o serie de patru infrangeri la rand in acest moment.