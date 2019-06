Mihaela Buzarnescu, o noua infrangere in circuitul feminin de tenis! Dezastru in clasament pentru Miki

Mihaela Buzarnescu nu se mai regaseste in circuitul feminin de tenis.

Mihaela Buzarnescu, ocupanta locului 42 WTA, pare sa nu gaseasca nicio solutie pentru a reveni in primele 20 de jucatoare ale lumii. Sportiva din Romania, in varsta de 31 de ani, a fost eliminata inca din turul inaugural la turneul de la Birmingham, ea fiind invinsa in mod clar de Karolina Pliskova, in minimul de seturi, scor 6-3, 6-4, dupa o ora si 11 minute de joc.

Cehoaica a reusit sa se impuna in mod clar chiar daca a reusit sa obtina doar doua break-uri de-a lungul meciului, atat cat a fost nevoie sa se califice in turul secund, acolo unde ar putea-o intalni pe sora ei geamana, Kristyna Pliskova, asta doar in cazul in care aceasta din urma o invinge pe jucatoarea din Bulgaria, Viktoriya Tomova, locul 190 WTA. Buzarnescu va incasa la Birmingham 6.400 de dolari si un singur punct in clasamentul feminin.



Mihaela Buzarnescu, dezastru in clasamentul WTA



Daca anul trecut reusise sa ajunga pana pe pozitia a 20-a (6 august), Mihaela Buzarnescu are parte de caderi abrupte in ierarhia mondiala. In prezent, jucatoarea noastra ocupa locul 42 WTA, insa ea va cobori si mai mult, asta pentru ca anul trecut a disputat semifinala de la Birmingham. Momentan, in clasamentul LIVE, Miki este pe locul 46 WTA, insa ar putea cobori mai mult in functie de alte rezultate.