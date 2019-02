Mihaela Buzarnescu i-a impresionat pe jurnalistii cehi! "Romania ne-a castigat respectul" Ce spun de povestea romancei!

Jurnalistii cehi au fost impresionati de povestea Mihaelei Buzarnescu.

Mihaela Buzarnescu este recunoscuta pe plan international pentru povestea ei impresionanta, iar jurnalistii cehi au descoperit-o si ei, chiar inainte de confruntarea dintre Cehia si Romania din sferturile de finala ale Grupei Mondiale 1.

Cehii s-au declarat uimiti de hotararea romancei si au titrat fara ezitare: "Romania ne-a castigat respectul", se arata pe site-ul publicatiei Tenisovysvet.cz, introducand un articol ce prezinta "povestea demna de Hollywood a Mihaelei Buzarnescu". Cehii au scris despre faptul ca, pana in anul 2017, Miki nu jucase pe tabloul principal al niciunui turneu de Grand Slam, chiar daca era campioana in proba junioarelor de la US Open in 2006.

De asemenea, ei mai subliniaza faptul ca ascensiunea Mihaelei a fost incetinita de un sir de accidentari. Chiar si asa, factorul care i-a impresionat cel mai mult pe cehi a fost faptul ca Miki este doctor in tainele sportului, dedicandu-si timpul si studiului. "In timpul liber, Mihaela a devenit doctor in stiinta sportului", a comentat publicatia din Cehia. In privinta ascensiunii din ultimul an si jumatate, cehii scriu ca "Mihaela a avut o ascensiune miraculoasa".

Mihaela Buzarnescu va fi prima reprezentanta a Romaniei care va pasi pe Ostravar Arena in confruntarea cu Cehia. Miki o va intalni in primul meci de sambata pe racheta numarul 1 a Cehiei, Karolina Pliskova. Mai apoi va intra si Simona pe teren si va juca impotriva Katerinei Siniakova.

In a doua zi a intalnirii, duminica, Simona Halep si Karolina Pliskova se vor intalni in partida vedeta a confruntarii. Dupa, vor intra pe teren Mihaela Buzarnecu si Katerina Siniakova, pentru ca mai apoi sa aiba loc meciul de dublu, cel dintre Krejcikova/Siniakova si Begu/Niculescu.

Castigatoarea acestei confruntari se va califica in semifinale, in timp ce invinsa va disputa barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala 1 a Fed Cup.