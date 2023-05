Marius Copil dezvăluie cum i s-a schimbat viața, de când a părăsit top 100 ATP

Marius Copil s-a clasat pe locul 56 al ierarhiei mondiale, în 2019, la câteva luni după ce a jucat finala turneului ATP 500 de la Basel, împotriva nimănui altcineva decât elvețianul Roger Federer.

Actualmente clasat al 384-lea în lume, tenismenul arădean a explicat cum se simte, la nivel personal, diferența dintre un jucător de top 100 ATP și un jucător din afara acestei borne, în ceea ce privește îndeplinirea nevoii de a socializa cu un alt om implicat în lumea tenisului.

„Povestea vieții mele de când am ieșit din top 100 ATP.

Uneori mă uit în telefon și simt nevoia de a vorbi cu un prieten. Dar când caut prin agendă, îmi dau seama că 99% dintre 'prietenii mei' au dispărut,” a scris Marius Copil pe Twitter, trăgând un semnal de alarmă.

That’s not fair . I am still alive ????