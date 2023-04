Ilie Năstase, reacție vehementă după interviul exploziv dat de Simona Halep

Simona Halep (31 de ani, 26 WTA) nu mai are șanse la participarea în turneul de mare șlem pe care l-a câștigat în 2018, atât timp cât Federația Internațională de Tenis nu va reveni asupra deciziei de a-i amâna audierea pentru sfârșitul lunii mai.

Ediția 2023 a competiției de pe zgura pariziană va avea loc în perioada 28 mai - 11 iunie, iar Simona Halep - care poate participa doar prin primirea unui wildcard, întrucât nu figurează pe lista înscrierilor -, rămâne, în consecință, cu șanse infime să apară în întrecerea din Franța, în acest an.

Poziția lui Ilie Năstase după interviul exploziv dat de Simona Halep

Ilie Năstase, dublu campion de Grand Slam și fost președinte al FRT, a comentat cazul Simonei Halep și merge pe varianta că jucătoarea din Constanța e nevinovată.

Legendarul Nasty lansează o temă cu greutate, legată de pierderile financiare ale Simonei Halep.

"Nu mă întrebaţi că nu ştiu (n.r. a fost întrebat despre declaraţiile Simonei Halep şi despre procesul de dopaj). Cât ştii dumneata ştiu şi eu. Degeaba mă întrebi pe mine, că nu ştiu.

E o pierdere mare că nu poate participa la Roland Garros? E o pierdere pentru ea, în primul rând! Lasă Roland Garros-ul, vorba lui Ţiriac, dacă e nevinovată, cine îi plăteşte toate turneele la care nu a participat şi tot…", a declarat Ilie Năstase, pentru As.ro.

Simona Halep: „Experții au aflat că un supliment a fost contaminat cu o cantitate foarte mică de substanță"

„Nu am luat nicio substanță interzisă în cunoștință de cauză, fiindcă sunt o mare susținătoare a sportului curat. Întotdeauna m-am poziționat împotriva dopajului. Mereu am avut grijă să verific toate ingredientele suplimentelor luate, pentru a mă asigura că tot ce consum este autorizat.

A fost un șoc pe care nu am știut să îl gestionez. Nu știam ce este roxadustat. Nu aveam habar, nu auzisem niciodată de această substanță. Am intrat pe internet ca să aflu câteva lucruri despre aceasta și am aflat că e o substanță interzisă importantă.

Nu aveam nicio idee, la început, în legătură cu sursa contaminării, după care am vrut să le cer experților cum s-a întâmplat toată această situație și de unde a apărut substanța interzisă.

După cum am spus, nu auzisem niciodată de ea și nu știam de unde pot să o iau, ca ea să apară în proba mea de urină. Experții au muncit mult pentru a găsi sursa contaminării. Au aflat că un supliment a fost contaminat cu o cantitate foarte mică de substanță.

Contaminarea e atunci când o persoană consumă un supliment, dar compania care îl vinde a făcut o greșeală, prin care există o cantitate foarte mică de substanță interzisă, care nu ar trebui să se regăsească acolo.

Am trimis dovezile către Federația Internațională de Tenis și mi le-au respins. Le-am trimis în decembrie, când am muncit la acestea, după ce experții mi-au trimis probele,” a dezvăluit Simona Halep, în interviul acordat Tennis Majors.