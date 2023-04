Simona Halep vrea înapoi în WTA: „Știu că îmi va fi greu, dar vreau să revin cel puțin la nivelul la care am fost”

Simona Halep (31 de ani, 26 WTA) a vorbit cu exactitate despre modul în care își imaginează revenirea în tenisul profesionist.

Suspendată din ITF și WTA din cauza probei de urină cu rezultat pozitiv la Roxadustat, substanță interzisă în sportul mondial, jucătoarea din România a declarat că speră să își reatingă nivelul de odinioară, în momentul în care va reveni în circuitul WTA. Halep a afirmat că este încrezătoare că poate să revină la nivel înalt.

Simona Halep: „Cred cu tărie că, dacă voi munci din greu, pot să ajung din nou la un nivel înalt.”

„Am simțit susținerea oamenilor, a fanilor mei și am perceput să ei știu că nu am luat nimic în cunoștință de cauză. Asta m-a făcut să mă simt mai puternică și să muncesc mai din greu, pentru a reveni, având scopul de a-mi reatinge nivelul atins odinioară, dacă nu chiar mai înalt.

Muncesc la asta și chiar îmi doresc să revin în tenis și să joc la cel mai înalt nivel. Pare că fanii au înțeles realmente personalitatea mea, cum sunt și asta mă face fericită și îmi dă forța de a lupta pentru adevăr și de a reveni în tenis.

Vreau să revin în tenis, să joc pentru cele mai importante titluri. Am muncit, am continuat să joc, având speranța că procesul va fi soluționat.

Am avut multe amânări, care nu m-au ajutat cu concentrarea, dar am dat ce am avut mai bun, rămânând concentrată, pe cât posibil.

Tenisul a fost viața mea, până acum și simt că vreau să mai joc. Îmi doresc să ating nivelul din trecut, sau chiar un nivel mai înalt, dacă va fi posibil. Lucrez la asta și știu că îmi va fi greu, pentru că am opt luni fără meci oficial, dar cred cu tărie că, dacă voi munci din greu, pot să ajung din nou la un nivel înalt,” a declarat Simona Halep pentru Tennis Majors.

