7 luni de tăcere absolută: cum și-a motivat Simona Halep absența din spațiul public și de ce a ales să vorbească acum

Suspendată din circuitele WTA și ITF din luna octombrie, Simona Halep (31 de ani, 26 WTA) a ales să păstreze o tăcere absolută în spațiul public, în ultimele șapte luni.

Intenția de a tăcea a fost motivată de Simona Halep într-un interviu acordat Tennis Majors, prin care își explică dorința devenită între timp imposibilă - aceea de a fi rămas tăcută până la finalul procesului.

Simona Halep: „Simt nevoia de a le vorbi suporterilor, fanilor, publicului, pentru că știu că vor să afle de ce durează atât de mult.”

Deoarece durata acestuia a depășit limitele scontate, sportiva din țara noastră a ales să iasă public, pentru a face cunoscută situația fanilor săi și publicului general, dornic să afle motivul prelungirii perioadei de așteptare.

„Am vrut să rămân tăcută, dar acum simt nevoia de a vorbi cu voce tare fanilor mei. Nu cer tratament special. Vreau doar să fie judecată. Mă face să mă gândesc: cât va mai dura acest proces?

„Nu îmi imaginam niciodată că mă voi confrunta cu așa ceva.”

Nu mai știu cum sunt. Situația a fost foarte grea, iar, din punct de vedere emoțional, încărcată. Stresul e uriaș, pentru că nu îmi imaginam niciodată că mă voi confrunta cu așa ceva.

Mereu am fost împotriva dopajului și sunt o mare susținătoare a sportului curat. La început, nu știam cum să gestionez toate aceste lucruri, dar, cu timpul, am încercat să îmi mențin calmul și acum sunt încrezătoare, deoarece știu că nu am luat nimic în cunoștință de cauză. Asta mă face să mă simt puțin mai bine și încerc să țin situația sub control.

Am vrut să rămân în tăcere până la rezolvarea cazului. Nu am vrut să ies public și să vorbesc, pentru că a fost foarte emoționant. Cum am spus-o, nu am putut să gestionez prea bine situația, dar acum simt nevoia de a le vorbi suporterilor, fanilor, publicului, pentru că știu că vor să afle de ce durează atât de mult. Am simțit nevoia să vorbesc, de asta sunt azi aici,” a punctat Halep, explicând sincronizarea interviului oferit.

