Daria Kasatkina (26 de ani, 9 WTA) a reușit improbabilul, în runda a doua competițională a turneului de la Roland Garros.

Rusoaica a reușit ceva care părea odată inimaginabil, un passing shot tweener, adică o lovitură direct câștigătoare efectuată cu spatele la terenul advers, prin care a lăsat-o mască pe adversara sa, venită la fileu.

Reacția publicului prezent în Arena Suzanne Lenglen a semănat cu sunetul produs de spectatorii unui meci de baschet, în timpul înscrierii unui slam dunk.

6-3, 6-4 a fost scorul prin care Daria Kasatkina a învins-o pe cehoaica Marketa Vondrousova (60 WTA).

OUT OF THIS WORLD ????

Stunning Daria Kasatkina's tweener is the shot of the day by @oppo #InspirationAhead #RolandGarros pic.twitter.com/yHy8rsgTdp