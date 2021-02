Mai dur decat Charlie Hebdo?! CARICATURA care o lasa fara cuvinte pe Serena Williams | Fanii Serenei au rabufnit: "Acesti rasisti din mass-media o tarasc prin noroi!" 

Fanii Serenei Williams au fost enervati de ceea ce au numit standard dublu al jurnalistilor si al arbitrilor, cand vine vorba despre penalizarea reactiilor nervoase aratate de jucatoarele de tenis pe teren.

In optimile de finala ale Australian Open 2021, jucatoarea americana a eliminat-o pe Aryna Sabalenka, scor 6-4, 2-6, 6-4, iar atentia fanilor Serenei s-a indreptat inspre reactia presei la comportamentul aratat de jucatoarea din Belarus. La scorul de 4-1 in setul decisiv, Sabalenka a spart o racheta, dar momentul nu a starnit valva, spre deosebire de scandalurile create de Serena Williams, cele de la US Open din meciurile cu Kim Clijsters si Naomi Osaka ramanand cele mai relevante in acest sens.

Now it’s okay for Miss Sabalenka to throw her racket to the ground out of frustration and I bet you no one is going to bat an eye. But when Serena did the same thing, the racist ass folks in the media dragged her through the mud.

I hate it. https://t.co/1XV305awsv