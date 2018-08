Locul 1 mondial, in pericol: avansul de peste 2.000 de puncte al Simonei se poate evapora la finalul US Open. Cand si cum poate pierde Simona pozitia de lider

Simona Halep a fost eliminata pentru al doilea an consecutiv de la US Open.

Simona Halep a pierdut cu 2-6, 4-6 in fata Kaiei Kanepi, jucatoare estoniana de 33 de ani, aflata pe locul 44 WTA.

Simona Halep nu a pierdut puncte in clasamentul mondial, dat fiind ca si anul trecut a parasit competitia de la US Open tot in aceeasi faza. Totusi, ea isi poate vedea diferenta de puncte fata de principalele urmaritoare evaporata.

Simona Halep are in acest moment 8.061 puncte WTA, cu 2.146 mai mult decat daneza Wozniacki.

Pentru o victorie la Flushing Meadows, Wozniacki poate castiga, insa, 2.000 de puncte, ceea ce ar face ca aceasta sa se apropie foarte periculos de Halep.

In cazul in care Wozniacki va castiga US Open si se va apropia de Halep, cele doua isi vor disputa locul 1 in finalul de an, la Wuhan, Tokyo, Quebec ori Hiroshima.