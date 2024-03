Într-un moment tulburător la Miami Open, jucătorul francez Arthur Cazaux a suferit un leșin pe teren în timpul meciului de calificare împotriva compatriotului său Harold Mayot. Incidentul a avut loc în setul trei al meciului, la scorul de 4-6, 7-5, 2-1, după două ore de joc intens în căldura sufocantă a Floridei.

Imaginile de pe rețelele de socializare arată momentul în care Cazaux s-a prăbușit pe teren în timp ce Mayot se pregătea să servească. În urma incidentului, Cazaux a fost rapid asistat de personalul medical și evacuat într-un scaun cu rotile. Deși inițial a fost criticat pe rețelele de socializare pentru lipsa de reacție, Mayot a venit ulterior cu o replică în care a explicat că nu a observat că jucătorul său advers a căzut și a crezut că acesta s-a întins din cauza crampei.

Tough scenes in Miami.. Cazaux fainted and was forced to retire.. pic.twitter.com/P16JfMAFIY