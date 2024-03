Obiectiv îndrăzneț pentru Lamine Yamal, puștiul-minune de la FC Barcelona 

Progresul incredibil al lui Lamine Yamal a atras deja atenția în toată lumea. Adolescentul crescut în La Masia a devenit un om de bază la FC Barcelona, în ciuda vârstei sale. În plus, jucătorul a debutat deja la echipa națională a Spaniei, unde are patru selecții și două goluri.

Convocat la echipa națională pentru disputarea meciurilor amicale dinainte de EURO 2024, tânărul fotbalist a oferit un interviu în presa din Spania, unde a vorbit despre obiectivele pe care le are pentru perioada următoare.

"Orice înseamnă să joc este bine pentru mine. Orice va veni, e bine, dar deocamdată mă gândesc la Campionatul European", a spus atacantul, întrebat și despre posibilitatea de a participa la Jocurile Olimpice de la Paris.

"Totul depinde de fiecare persoană. Mai este un drum lung, nu știu. Se poate întâmpla, dar vom vedea. Orice implică să joc, sunt disponbiil", a explicat catalanul, făcând referire la situația complicată prin care a trecut Pedri sezonul trecut, când s-a accidentat din cauza numărului mare de meciuri jucate.

Lamine Yamal: "I have class at La Masia. I go to study after training." pic.twitter.com/dDQfM32AaR