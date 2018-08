Jucatoarea din Romania care cere ajutorul oamenilor pentru a putea continua: "Pentru o noua sansa de a juca la nivel inalt dupa 4 ani grei"

Dupa Ioana Rosca si Elena Bogdan, o alta tenismena din Romania cere sprijin pe internet.

O noua jucatoare de tenis din Romania solicita sprijin financiar pentru a putea evolua in continuare in circuitul feminin de tenis.

Pentru a strange bani, Alexandra cere sprijinul pe internet celor care vor sa doneze. Ioana Rosca, fosta castigatoare la Roland Garros in proba de dublu, a procedat la fel pentru a putea evolua in circuitul feminin de tenis. Cadantu a explicat ca problemele au aparut in 2014, din cauza unor accidentari repetate, iar banii stransi ii va folosi pentru a merge cu o echipa la turnee.

"Salut,

In primul rand vreau sa multumesc tuturor celor care m-au urmarit in toti acesti ani, oameni care mi-au transmis ganduri bune si mesaje frumoase chiar si in perioada mai putin buna din cariera mea. Am reusit sa stau 3 ani printre primele o suta de jucatoare din lume si am ajuns cel mai sus pe pozitia 59. Din pacate,chiar din in anul acela "2014" am avut parte de multe accidentari care nu mi-au mai permis sa joc suta la suta. Au fost perioade in care ma retrageam saptamanal de la turnee platind amenzi, dar ramaneam inscrisa mereu in speranta ca voi juca saptamana urmatoare. Acesta este motivul pentru care nu am reusit sa joc nici un meci 100% fizic in ultimii 4 ani.

Al doilea motiv si cel pentru care am ales sa deschid aceasta campanie "gofundme", este ca imi doresc o echipa cu care sa ma pregatesc full-time, sa nu mai fiu nevoita sa merg singura la turnee, fara antrenor, pentru ca toate astea sa imi dea sansa de a juca din nou la cel mai inalt nivel. Acum sunt sanatoasa, de cateva luni joc fara dureri, nu am mai avut retrageri ceea ce este minunat... si sunt pregatita sa dau totul pentru tenis de acum inainte", a transmis Alexandra.