US OPEN 2018 | Au inceput meciurile din calificari! Mai avem trei romance in tururile preliminare!

Alexandra Dulgheru, Elena Ruse si Jaqueline Cristian joaca in calificari la US Open.

Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Alexandra Dulgheru, locul 141 WTA si cap de serie numarul 30, a trecut marti de americanca Allie Kiick, locul 165 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-2, la capatul unui meci care a durat o ora si 35 de minute de joc, in primul tur al calificarilor de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

In continuare, Alexandra va evolua contra ibericei Paula Badosa Gibert, locul 184 WTA.

De asemenea, tot in turul intai, Irina Bara, locul 140 WTA si cap de serie 29, a fost invinsa de americanca Gail Brodsky, locul 312 WTA, scor 7-5, 6-4.

In calificari mai sunt prezente Elena Ruse, locul 256 WTA, si Jaqueline Cristian, locul 213 WTA. Ruse va evolua, miercuri, impotriva ucrainencei Anhelina Kalinina, locul 136 WTA si cap de serie numarul 26, iar Cristian cu rusoaica Vera Zvonareva, locul 134 WTA si cap de serie numarul 24. La US Open, prezenta in calificari este recompensata cu un premiu de 8.000 de dolari si cu doua puncte WTA, iar accederea in turul al doilea cu 16.000 de dolari si cu 20 de puncte WTA.

US Open incepe pe 27 august si se va termina pe 9 septembrie, fiind ultimul turneu de Grand Slam al anului.