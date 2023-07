Rusul Andrey Rublev (7 ATP) a luptat timp de 3 ore și 20 de minute împotriva kazahului Alexander Bublik (26 ATP), pentru a avansa în faza sferturilor de finală ale competiției de la Wimbledon.

Rublev s-a impus în cinci seturi, scor 7-5, 6-3, 6-7 (8), 6-7 (5), 6-4, dar cel mai fascinant a fost modul în care și-a asigurat mingea de meci fructificată.

În ciuda unui rever în lung de linie exemplar executat de Alexander Bublik, Andrey Rublev a depus un efort remarcabil, având în vedere oboseala acumulată până în acel punct al meciului, și s-a întins precum o panteră pentru a returna mingea dincolo de fileu.

Bublik a rămas perplex, la fel ca publicul britanic, care crezuse că punctul s-a încheiat, o dată cu lovitura tenismenului din Kazahstan. În punctul următor, Rublev a servit cu brio pentru a tranșa calificarea în sferturi, fază competițională în care îl așteaptă pe învingătorul meciului dintre Djokovic și Hurkacz, întrerupt la 2-0 la seturi pentru sârb.

"That is one of the great shots we've seen here in YEARS!"@AndreyRublev97, take a bow! ????#Wimbledon pic.twitter.com/uEHcbcf1k8