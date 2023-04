Jaqueline Cristian (24 de ani, 168 WTA) a eliminat-o pe Sloane Stephens (30 de ani, 48 WTA), scor 5-7, 6-4, 6-4, în runda inaugurală a competiției WTA 1000 de la Madrid.

Sportiva din România a fost condusă cu 1-0 la seturi și 3-1 în setul secund, dar jocul său tenace s-a împotrivit startului mai bun de partidă făcut de finalista Roland Garros 2018.

„E o jucătoare grozavă și mă așteptam la o bătălie dură. Sunt foarte mulțumită că am putut să câștig acest meci, pentru că e o victorie importantă pentru mine.

Aici, orice meci e dificil. Evident, o să mă concentrez pe jocul meu. O să mă recuperez și o să dau tot ce am. Aștept un meci bun.

Here is Jaqueline Cristian's on-court interview after her R1 victory over Sloane Stephens in Madrid. pic.twitter.com/h5xJQLuyNw