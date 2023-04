Victorie uriașă pentru Jaqueline Cristian, la Madrid! A trecut de Sloane Stephens, finalista Roland Garros 2018

Jaqueline Cristian (24 de ani, 168 WTA) a eliminat-o pe Sloane Stephens (30 de ani, 48 WTA), scor 5-7, 6-4, 6-4, în runda inaugurală a competiției WTA 1000 de la Madrid.

Sportiva din România a fost condusă cu 1-0 la seturi și 3-1 în setul secund, dar jocul său tenace s-a împotrivit startului mai bun de partidă făcut de finalista Roland Garros 2018.

5 break-uri a reușit Jaqueline Crisitan în fața oponentei Sloane Stephens. În turul secund, românca va primi replica rusoaicei Anastasia Potapova, una dintre jucătoarele în formă din WTA.

Sloane Stephens este jucătoarea care a cedat în fața Simonei Halep, de la 1-0 la seturi, în ultimul act al întrecerii de la Paris, în urmă cu cinci ani, scor 3-6, 6-4, 6-1.

Another day, another Romanian fighting for the win. Jaqueline had a very close 1st set, but ultimately lost it. But she didn't let it get her down, she kept fighting and went on to win a very tight match. Jaqueline Cristian defeated Sloane Stephens 5-7, 6-4, 6-4. pic.twitter.com/JY3Yrk0NXH