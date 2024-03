Irina Begu avansează în sferturile de finală de la Antalya! Câți bani a câștigat românca până acum

Irina Begu(33 ani), locul 126 WTA, a avansat în sferturile de finală a turneului WTA 250 din Antalya, după o victorie împotriva Tarei Wurth(21 ani), locul 493 WTA, cu scorul de 7-5, 6-2.

După un început incert, Begu se regăsea condusă cu 5-3 de către o Tara Wurth foarte motivată. Irina Begu nu s-a dat bătută, întorcând tabela la un 7-5, după patru game-uri câștigate consecutiv. Begu a stăpânit al doilea set, cu break din prima, impunându-se cu 6-2.

Jucătoarea româncă și-a trecut în cont 3.475 dolari, alături de 27 puncte WTA, în urma acestei victorii.

Irina Begu o va întâlni în sferturile de finală pe jucătoarea de origine slovenă, Polona Hercog (33 de ani), clasată pe locul 213 mondial.

Cele două au o istorie îndelungată, acestea întâlnindu-se de patru ori în trecut, Begu ieșind mereu învingătoare. Ultima partidă a fost în optimile de finală de la Cleveland, în 2021, unde Begu s-a impus cu 7-6, 7-5.

Irina Begu, în ciuda faptului că nu a mai jucat un meci oficial din august, anul trecut, este motivată să ajungă cât mai departe în turneul din Antalya, ce este dotat cu premii total de 115.000 dolari.

