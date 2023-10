ITIA a anunțat că românca a fost supendată patru ani din tenis. Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep, spunea atunci pentru Sport.ro că nu se aștepta la această decizie, ci credea că românca va fi lăsată să joace.

Ion Țiriac a vorbit fără menajamente despre situația Simonei Halep

Ion Țiriac, fost mare tenismen român, a vorbit despre situația Simonei Halep și a subliniat că sportiva va avea nevoie de mulți ani să revină în circuit. De asemenea, Țiriac a precizat că va fi o perioadă extrem de dificilă pentru româncă.

„Un sportiv care un an de zile e afară, mai are nevoie de patru ani să revină la forma pe care o avea, să revină înapoi, la vârsta asta. O să fie extraordinar de greu pentru ea, chiar dacă mâine dimineaţă începe să se antreneze full şi să joace turnee.

Să sperăm! E un sportiv care ne-a dat Wimbledon, care ne-a dat numărul unu în lume într-un mare sport, nu într-un sport minor”, a spus Ion Țiriac, potrivit AS.ro.

29 august 2022 este data ultimului meci jucat de Simona Halep: vs. Daria Singur, la US Open, în primul tur (2-6, 6-0, 4-6). Luni, 11 septembrie, Simona Halep a ieșit oficial din clasamentul WTA, după o perioadă de mai bine de un an în care nu a jucat

Din octombrie 2022, Halep este suspendată din toate competițiile, după un test pozitiv la Roxadustat, făcut la ultima ediție a US Open. Pentru ca situația să fie și mai rea, au fost raportate nereguli și în pașaportul biologic al sportivei

Comunicatul emis de ITIA

"Tribunalul a confirmat că jucătoarea a încălcat două reguli din Programul Anti-Doping (TADP), articolul 2:

- Prezența și utilizarea Roxadustat, așa cum s-a evidențiat în proba de urină a lui Halepp, colectată la data de 29 august 2022, la US Open

- Utilizarea unei substanțe sau a unei metode interzise în anul 2022 după recoltarea și analizarea a 51 de probe de sânge furnizate de jucătoare în cadrul programului ABP.

(...)

Fostul număr 1 mondial este suspendat pentru perioada 7 octombrie 2022 - 6 octombrie 2026. Cazul poate fi supus apelului".