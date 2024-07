Ion Țiriac pune mai presus de medalii însușirea de a fi competitiv.

Miliardarul român crede că spiritul competiției și abilitatea luptei de la egal la egal cu cei mai buni sportivi ai lumii prevalează în fața numărului net de medalii câștigate de România la Jocurile Olimpice de la Paris, în această vară.

Ion Țiriac: „Nu au importanță medaliile cât are importanță să fim o națiune competitivă.”

„Eu consider că nu atâta importanță au medaliile, câtă importanță are noțiunea de a fi competitiv. Noi nu suntem competitiv din aceleași motive pe care le-am spus acum 20 de ani, acum 10 ani și acum 2 ani: încă nu am semănat suficient în sită, ca să se cearnă câțiva campioni.

Te poți trezi că ai din nou un campion olimpic, dar vor fi cazuri speciale. La canotaj avem ceva șanse? Sigur că da, întotdeauna le

Suntem o națiune cu genă sportivă bună, iar dacă ne dăm un pic silința... nu ne mai câștigăm locul în primele zece în următorii treizeci de ani, dar e bine să fim competitivi,” a adăugat Țiriac.

„Simona Halep nu a ajuns la Olimpiadă pentru că n-are performanța să ajungă. Se ia înconsiderare ultimul an.”

Vorbind despre absența Simonei Halep, Ion Țiriac a menționat că sportiva din Constanța va lipsi, în primul rând, pentru că nu întrunește criteriul competitiv.

„N-a ajuns pentru că n-are performanța să ajungă. Se ia în considerare ultimul an, iar Simona e locul 2005, sau cât este (Simona Halep este locul 1127 în clasamentul WTA).

Nu are nici Comitetul Olimpic cum să se contrazică pe sine însuși,” a completat Ion Țiriac.

Jocurile Olimpice de la Paris 2024 vor avea loc în perioada 26 iulie - 11 august.