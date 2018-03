Interventia care i-a adus Simonei calificarea! Darren Cahill, inca un moment in care a aratat ca e doctor in psihologie. Ce i-a spus Simonei

Darren Cahill a intervenit in primul set al meciului dintre Simona Halep si chinezoaica Wang, la scorul de 4-5. Dupa discutia de la banca, jocul s-a schimbat total.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Miercuri, 12:00, LIVE LA PRO X: Tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei!

Darren Cahill a aratat inca o data ca poate primi oricand o diploma de doctor in psihologie. Antrenorul australian al Simonei a intervenit in primul meci al setului cu Wang si a i-a redat romancei increderea. Simona a castigat apoi cateva game-uri la rand, iar in final si-a adjudecat si calificarea.

"Ce se intampla?! Vorbeste cu mine. Cum te simti? Spune-mi de ce faci atatea greseli? De ce nu muncesti mai mult pentru puncte? Faci multe erori si lovesti fara efect. Vreau sa fii agresiva si sa deschizi terenul.



Ea te joaca numai pe mijloc, atat face. Faci prea multe erori nefortate. Nu te mai grabi, incearca sa fii disciplinata. Forehand-ul din spatele terenului functioneaza excelent", i-a spus antrenorul Simonei.