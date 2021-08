Încălzire sau bătaie de joc? Fost număr 9 WTA, Coco Vandeweghe a provocat un scandal nemaiauzit în SUA

Fostă semifinalistă a Openului Australian, Coco Vandeweghe a fost acuzată de lipsă de implicare în cadrul unei sesiuni speciale de încălzire derulată în timpul turneului ITF din Landsville, SUA. Partida jucată de Coco Vandeweghe și Ekaterine Gorgodze în primul tur a fost întreruptă din cauza căldurii după două seturi, iar Gorgodze i-a solicitat lui Vandeweghe o scurtă încălzire înainte de reluarea jocului.

Din limbajul corporal, Coco Vandeweghe nu a fost încântată de idee, necolaborând conform așteptărilor și arătând o lipsă de efort taxată de fani pe rețelele sociale. ”N-am idee cum nu a fost descalificată după asta,” a scris un urmăritor revoltat.



Vandeweghe being her petulant self and refusing to do a proper warmup. No idea how she didn’t get defaulted for this. pic.twitter.com/SFxQg40Biu