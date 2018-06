"In Romania, toti sunt experti in tenis! Stiu foarte bine ce am de facut". Sorana Cirstea a rabufnit la Paris

Sorana Cirstea a parasit tabloul de simplu de la Roland Garros inca din primul tur, fiind eliminata de Daria Gavrilova.

Jucatoarea romana continua, insa, sa joace la dublu, alaturi de partenera Sara Sorribes Tormo. Cele doua au reusit sa se clifice in optimile de finala, dupa ce au trecut cu -63, 6-2 in fata Svetlanei Kuznetsova si a cehoaicei Lucie Safarova.

La finalul meciului de dublu, Sorana Cirstea a avut un mesaj transant.

"Fiecare e liber sa-si exprime opinia. Eu stiu foarte bine de ce am nevoie dupa atatia ani petrecuti in circuit. In ziua de azi, in Romania, toti sunt experti in tenis. Nu ma afecteaza criticile. Am devenit indiferenta fata de tot. Eu sunt in bula mea, alaturi de echipa mea, stiu ce am de facut si asta e tot ce conteaza", a spus ea, potrivit publicatiei Fanatik.

In varsta de 28 de ani, Sorana Cirstea ocupa locul 49 WTA.

Cea mai buna performanta a sa ramane sfertul de finala de la Roland Garros, din 2009.