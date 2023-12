Rafael Nadal și-a anunțat revenirea în circuitul ATP o dată cu turneul ATP 250 de la Brisbane, programat să înceapă în ultima zi a anului.

Competiția va avea loc în perioada 31 decembrie - 7 ianuarie și va marca primul meci oficial jucat de tenismenul din Manacor, după o pauză de aproape un an.

Gasquet, despre Nadal: „Va fi competitiv și va câștiga meciuri, nu am niciun dubiu.”

Richard Gasquet, coleg de generație care s-a luptat cu Rafael Nadal încă din fragedă copilărie, s-a antrenat recent alături de spaniol și a dezvăluit starea fizică actuală a jucătorului cu cea mai așteptată revenire în 2024.

„Ne-am antrenat împreună pentru 3 ore și 15 minute. O intensitate foarte bună. Cum mi s-a părut? Au trecut doar două săptămâni de când a pus mâna din nou pe mingi. Evident, e o perioadă scurtă. Dar joacă foarte bine deja. Când ai o pauză atât de mare, nu e atât de ușor să revii în ritm.

În orice caz, am avut trei seturi foarte bune. Am câștigat două! Am avut o sesiune bună, care a durat mult. E mereu la fel la antrenamente. Vezi furia, concentrarea, mereu aceleași lucruri.

Rafa mi-a spus că i-a luat ceva până să revină, dar am simțit că nu mai simte dureri. Va fi competitiv și va câștiga meciuri, nu am niciun dubiu. Asta trebuie să faci, să joci pe cât de mult posibil,” a declarat Gasquet, potrivit We Love Tennis, sursă citată de Eurosport.

Rafael Nadal deține două recorduri istorice în lumea tenisului care vor fi aproape imposibil de doborât.

În primul rând, tenismenul din Manacor se mândrește cu 14 victorii de mare șlem în turneul de la Roland Garros, un record absolut în istoria competițiilor majore.

Marele său rival, Novak Djokovic îl urmărește momentan de la distanță, cu 10 victorii la Melbourne, dar pare dificil de crezut că „Nole” va reuși să se impună în următorii patru ani fără să calce strâmb vreodată, astfel încât să egaleze recordul ibericului, atunci când va avea vârsta de 40 de ani.

Un al doilea record complicat de devansat constă în numărul de ani consecutivi în care Rafael Nadal a câștigat minim un titlu de mare șlem.

Ibericul a reușit să adune, timp de 10 ani la rând, în perioada 2005-2014, minimum o victorie majoră în cele patru turnee de mare șlem.

Ambele recorduri subliniază calitatea extraordinară a tenisului prestat de Rafael Nadal pe zgura pariziană, dar și, cel puțin până în prezent, faptul că Djokovic la Melbourne - deși a stabilit performanțe istorice, unice - nu s-a ridicat până la înălțimea ștachetei impuse de Nadal în Paris.

