Rafael Nadal va împlini 38 de ani în 2024, ultimul an în care va juca tenis profesionist.

Tenismenul din Manacor cu 22 de titluri de mare șlem în palmares a declarat, într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, că are ca obiectiv pentru sezonul următor să reușească să nu aibă așteptări de la sine însuși.

În 2024, Rafael Nadal vrea să joace tenis fără să își ceară maximum

„Mi-a fost frică să fac anunțuri, pentru că a fost un an în care nu am jucat și în care am suferit o operație la șold. Dar nu asta mă preocupă, ci toate celelalte.

Cred că sunt pregătit. Cred și sper că îmi voi putea acorda șansa de a mă simți bine pe teren.

„Am asimilat ce am făcut toată viața mea, adică să cer maximumul de la mine. Acum tot ce sper e să fiu capabil să nu o fac.”

Sper ca, în primul rând, să simt din nou acei nervi, acea speranță, acele frici și îndoieli. Mă aștept din partea mea să nu am așteptări. Acesta este adevărul. Să am abilitatea de a nu-mi cere ceea ce mi-am cerut întreaga carieră.

Sunt într-un moment diferit, într-o situație diferită, pe un tărâm necunoscut. Am asimilat ce am făcut toată viața mea, adică să cer maximumul de la mine. Acum tot ce sper e să fiu capabil să nu o fac, să nu pretind maximum de la mine însumi.

Să accept că lucrurile vor fi dificile la început și să îmi acord timp suficient, să mă iert dacă lucrurile nu merg bine, la început, lucru care reprezintă o mare posibilitate,” a declarat Rafael Nadal.

„A fost un an lung, în care am trecut prin multe faze, începând cu încercarea de a juca din nou în sezonul de zgură. Săptămână după săptămână, dezamăgire după dezamăgire, până când a venit momentul să ne oprim și să spunem că ajunge. Până când am găsit cu adevărat o soluție, care a fost operația la șold,” a explicat Rafael Nadal, într-o intervenție video publicată pe canalul său de X.

Nadal a jucat ultimul său meci oficial de tenis în 18 ianuarie 2023. De atunci, spaniolul a lipsit din circuitul ATP și a suferit o intervenție chirurgicală la șold.