I-au priit antrenamentele cu Emma Răducanu! Gabriela Ruse a ajuns pe tabloul principal la Indian Wells

Romania nu va avea trei, ci patru jucătoare prezente pe tabloul principal al turneului WTA 1000 de la Indian Wells. Trecând de cele două tururi ale calificărilor, Gabriela Ruse li se alătură Simonei Halep, Soranei Cîrstea și Irinei Begu în competiția propriu-zisă.

A fost o victorie în minim de seturi, scor 6-3, 6-2 pentru Gabriela Ruse (92 WTA), împotriva olandezei Pattinama Kerkhove (153 WTA) în finala calificărilor.



În primul tur, Ruse va primi replica franțuzoaicei Alize Cornet, clasată pe locul 64 în ierarhia mondială, iar partida este programată să înceapă joi-dimineață, la ora 00:00, fus orar românesc.

Până atunci, Irina Begu va deschide seria meciurilor jucate de românce în California, urmând să se dueleze cu o altă jucătoare din Hexagon, Fiona Ferro (83 WTA), de la ora 21:00, ora României.

Gabi Ruse and her coach @CociasuAndrei celebrating her making the main draw. pic.twitter.com/Hc2Putxfrt