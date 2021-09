Gabriela Ruse a eliminat-o pe Camila Giorgi (37 WTA) în primul tur la WTA Chicago 2: revenire incredibilă în primul set

Gabriela Ruse a reușit surpriza în primul tur al competiției WTA 500 de la Chicago 2 și a eliminat ocupanta locului 37 mondial, Camila Giorgi, scor 6-4, 6-2. Sportiva din România în vârstă de 23 de ani, număr 98 WTA s-a impus după 95 de minute de joc și a confirmat că spiritul său de luptă e o priveliște specială în circuitul WTA.

Ruse a câștigat primul set după un game psihologic câștigat la scorul de 3-4, în care a salvat două mingi de break și a supraviețuit celor trei egalități până ce a făcut game-ul pentru a egala la patru. Mini-succesul a fost continuat cu un break și un alt hold, cu care a trecut în avantaj la seturi.



Românca a început setul secund cu două break-uri în primele trei game-uri, distanțându-se rapid înspre victoria în două seturi, pentru care va încasa un cec în valoare de $4,000.

A fost o partidă deosebit de nereușită pentru Camila Giorgi la serviciu, sportiva italiană comițând nu mai puțin de 12 duble greșeli.

În turul 2, Gabriela Ruse o va înfrunta pe Katerina Kozlova (140 WTA).

Sealed with an ace! ???? Great to watch Gabi playing so well again! She was in control of this match against Camila almost the entire time. Gabriela Ruse defeated Camila Giorgi 6-4, 6-2. pic.twitter.com/HsCi7k0CHs