Holger Rune lămurește acuzația de dopaj a Simonei Halep: ce a putut să spună jucătorul antrenat de Mouratoglou

Întrebat despre plusurile pe care i le-a adus Patrick Mouratoglou în joc, Holger Rune - antrenat de tehnicianul francez în contextul suspendării Simonei Halep - a vorbit despre situațiile de dopaj din tenisul mondial.

Tenismenul danez a răspuns categoric, spunând că regulile se aplică tuturor, dopajul creând o concurență incorectă.

Holger Rune: „Cu toții trebuie să jucăm în aceiași termeni.”

„Patrick are o abordare diferită de cea a antrenorului meu danez, care se axează mai mult pe partea mentală a jocului, și cred că am beneficiat foarte mult de pe urma acestui plus.

Cât despre cazurile de dopaj... cu toții trebuie să respectăm regulile și să jucăm în aceiași termeni, în aceleași condiții. În caz contrar, este o concurență nedreaptă. E simplu ca 'bună ziua',” a declarat Holger Rune, notează Gazeta Sporturilor.

Holger Rune (Danemarca) este campionul en-titre al turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, întrecere în a cărei finală a trecut de Novak Djokovic (Serbia).