Patrick Mouratoglou a izbucnit după noile acuzații aduse Simonei Halep. Reacția dură a celebrului antrenor

"Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) confirmă că jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost acuzată de o altă încălcare separată a Programului antidoping din tenis, în legătură cu nereguli în paşaportul său biologic de sportiv (ABP)", scrie instanţa într-un comunicat de presă.

Simona Halep, campioană la Roland Garros în 2018 şi la Wimbledon în 2019, este suspendată provizoriu din octombrie anul trecut, după ce a fost testată pozitiv la roxadustat în timpul US Open, în august 2022.

Într-o reacție publicată pe contul de Instagram, jucătoarea în vârstă de 31 de ani spune că "trăieşte cel mai negru coşmar" din viaţa sa de la anunţul suspendării, pe 7 octombrie, şi denunţă o formă de "hărţuire" din partea ITIA, pe care o acuză că a încercat să "demonstreze că sunt vinovată de ceva ce nu am făcut niciodată".

Celebrul antrenor a publicat o părere personală despre ceea ce se întâmplă cu sportiva din România în această perioadă, criticând foarte dur Agenția Internațională de Integritate a Tenisului.

"În primul rând, vreau să spun că am plănuit să stau departe de orice comentariu public în privința cazului Simonei Halep. Chiar am crezut că ITIA va efectua o investigație dreaptă și că va stabili adevărul. Faptul că acum nu mai cred același lucru este deranjant și m-a făcut să scriu, în sfârșit, aceste rânduri.

Am avut norocul să o întâlnesc pe Simona Halep în aprilie 2022. Am muncit din greu din acel moment. Vreau să spun câteva cuvinte despre ea, pentru cei care n-au întâlnit-o: am descoperit în Simona un caracter rar.

Este amabilă, dulce, nu are nicio urmă de agresivitate, niciun fel de invidie față de cei din jur. Și-a dedicat întreaga viață tenisului. E pasiunea ei din copilărie. Nu a tatălui ei, nu a mamei, nu a familiei. Doar a ei! E evident că a primit o educație aleasă, cu niște valori extrem de puternice.

Onestitatea ei este în afara oricărui dubiu. Știu că SUB NICIO FORMĂ, NICIODATĂ, nu ar fi făcut ceva ilegal. Sprijinul primit din lumea tenisului a fost extrem de puternic, asta deoarece oamenii au fost convinși că nu ar fi făcut niciodată așa ceva", a scris pe contul de Twitter.

My statement on @Simona_Halep's situation and what she goes through since the ITIA is harassing her. #Halep pic.twitter.com/N4NSK8vkQB