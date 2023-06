Tsitsipas pierde și dezamăgește lumea tenisului, la Halle. Ce a putut să facă în ultimul meci

Cap de serie numărul 2 la câștigarea competiției de calibru ATP 500 din Halle, Germania, Stefanos Tsitsipas a părăsit întrecerea după al doilea meci jucat.

Chilianul Nicolas Jarry, clasat pe locul al 28-lea în ierarhia mondială, l-a eliminat pe al cincilea jucător al lumii, scor 7-6 (7), 7-5, într-o oră și cincizeci de minute de joc.

În timpul partidei, Stefanos Tsitsipas s-a făcut vinovat de un gest aflat la limita fair play-ului, care a adus aminte de câteva ieșiri pentru care Iga Swiatek și-a cerut ulterior scuze.

Tsitsipas a încercat să îi distragă atenția lui Jarry, ridicându-și brațele în timpul punctului. „Ce face Stef aici!? Nu poți face asta!”, s-a pronunțat Rennae Stubbs, fostă jucătoare de tenis cu trei titluri de mare șlem în palmares, în proba de dublu feminin.

