Ce a răspuns Federer, când a fost întrebat dacă Djokovic e cel mai bun tenismen din istorie

Roger Federer (41 de ani) nu crede că a sosit încă timpul pentru a oferi un răspuns definitiv la întrebarea „cine este cel mai bun tenismen din istorie?”.

Tenismenul elvețian, retras din activitate, îl vede pe Rafael Nadal încă implicat în lupta istorică cu Novak Djokovic, chiar dacă jucătorul iberic nu va reuși să participe la nicio competiție de Grand Slam, în 2023.

Federer nu îl vede pe Djokovic cel mai bun din istorie, atât timp cât Nadal încă joacă

„Este Novak Djokovic cel mai bun din istorie?”, a fost întrebat Federer.

„Nu știu. Cine e mai bun, Becker, că a câștigat Wimbledonul, la 17 ani, sau Djokovic, pentru că a ieșit campion la Paris, la 36 de ani? Nu știu. Performanța lui Novak e gigantică. Ar putea fi destul, dar cred că, atât timp cât Rafa încă joacă, nu poți răspunde definitv la asta,” a răspuns Roger Federer, într-un interviu acordat Tagesanzeiger.

Novak Djokovic: „Între rivali nu e cu putință să fim prieteni, dar nu am fost nici dușmani.”

„Între rivali nu e cu putință să fim prieteni, dar nu am fost niciodată nici dușmani. Am avut mereu respect pentru el, Federer a fost unul dintre cei mai mari din toate timpurile, dar nu i-am fost niciodată apropiat.

Nadal are doar un an mai mult decât mine, am fost ca doi gemeni. La început, mergeam la cine împreună, dar chiar și cu el, prietenia a fost imposibilă.

Mulțumită lui și lui Federer am crescut și am devenit ceea ce sunt. Asta ne va uni pentru totdeauna și simt recunoștință față de ei.

Nadal face parte din viața mea. În ultimii 15 ani, l-am văzut mai des decât am văzut-o pe mama,” a glumit Novak Djokovic.