HALEP - WILLIAMS 6-2, 6-2 | "Asta nici macar nu a fost un meci!" Un GIGANT al tenisului mondial, cuvinte uriase despre Simona: "Nu am crezut ca o poate intimida pe Serena atat de mult!"

Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon dupa o finala care a durat doar 55 de minute. Halep a castigat meciul cu Serena Wiiliams in doua seturi, scor 6-2, 6-2.

John McEnroe, jucator care s-a impus de trei ori la Wimbledon, a fost impresionat de jocul Simonei, insa nu si-a imaginat ca romanca ar putea sa o domine pe Serena Williams de o asemenea maniera.

"Halep este evident o sportiva formidabila si, in aceasta etapa a carierei sale, sportiva mai buna. Nu am crezut insa ca o va intimida pe Serena Williams atat de mult cum a facut-o astazi. Halep a dominat-o total. Nici macar nu a fost un meci. Doar de cateva ori intr-o viata simti ca iti iese atat de usor si asa s-a intamplat acum. Halep se misca mai bine decat oricare jucatoare de pe circuit. Nu stiu de ce a crezut ca nu poate juca bine pe iarba. Poate ca i-a trebuit ceva timp ca sa gaseasca solutia. Astazi a fost cel mai bun meci din cariera ei si tocmai a invins-o pe Williams in 55 de minute", a declarat John McEnroe potrivit BBC.