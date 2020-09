Ilie Nastase se lanseaza in moda! Cum arata colectia vestimentara a primului lider din istoria ATP 

Fostul tenismen colaboreaza impreuna cu o firma de lenjerie barbateasca pentru cea mai noua colectie.

Ilie Nastase si Calbau, primul brand romanesc de lenjerie barbateasca premium, lanseaza impreuna o colectie capsula cu semnatura primului numar unu mondial din istoria ATP.

In colectia capsula cu Ilie Nastase, cei dornici pot achizitiona sepci si tricouri in diferite modele si culori.

"Eu intotdeauna am reprezentat Romania cu mandrie astfel ca am tinut mult ca toate desenele sa fie reprezentative de la tricolorul tarii, mingea de tenis precum si cele mai puternice imagini cu mine de pe terenul de tenis. Colectia capsula pe care o lansam astazi sub semnatura CALBAU marcheaza un moment important in traiectoria tanarului brand. Imi place CALBAU pentru ca este un brand care a fost gandit pentru barbatul modern si sportiv astfel ca impartasim valori comune. Am fost un numar unu rebel si toata lumea ma cunoaste ca fiind copilul rebel al tenisului romanesc. Colectia de tricouri si sepci semnata de mine se gaseste pe www.calbau.com unde va invit pe toti sa intrati si sa vedeti despre ce este vorba", a spus Ilie Nastase in comunicatul oficial.