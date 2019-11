Federer: "Ma apropii de finalul carierei si asta ma face foarte trist uneori!"

Roger Federer nu va putea participa la ultimul turneu Masters 1000 al anului.

Elvetianul are ca obiectiv castigarea Turneului Campionilor de la Londra si, in consecinta, va prefera sa se refaca dupa competitia castigata la Basel, saptamana trecuta.

Federer ii permite asadar lui Rafael Nadal un drum mai liber catre finala turneului, intrucat l-ar fi intalnit pe spaniol in semifinalele Mastersului parizian.

Roger Federer: „Nu e o problema ca sezonul se termina. E o problema mai mare faptul ca sunt la finalul carierei. Asta ma face foarte trist uneori.”

"Nu este o problema ca sezonul s-a terminat. Este o problema mai mare pentru ca sunt la finalul carierei. Simt ca totul s-a intamplat foarte rapid. Asta ma face trist uneori, dar stiu ca voi fi ok cand momentul vine. Stiu ca totul se poate intampla foarte rapid, o accidentare, ceva in familie... De asta trebuie sa am perspectiva, distanta. Stiu ca s-ar putea termina in orice moment. Nu sunt sigur de Paris,” a declarat cel mai titrat tenismen din istorie.

Roger Federer are ca obiectiv castigarea Turneului Campionilor.

„Principalul meu obiectiv este sa fiu pregatit pentru Londra. Am fost aproape de titluri mari anul acesta, Indian Wells, Wimbledon. As vrea sa castig unul mare anul acesta, iar Londra este unul dintre ele", a spus Federer in cadrul unei conferinte de presa organizate la Basel.

Turneul Campionilor de la Londra se va derula in saptamana 10-17 noiembrie, in Arena O2. La competitia londoneza vor mai participa Novak Djokovic, Rafael Nadal, dar si revelatia anului, Daniil Medvedev.