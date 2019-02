FED CUP | Reactia Mihaelei Buzarnescu dupa esecul cu Pliskova: "Chiar daca diferenta a fost mare, am simtit ca pot intoarce situatia!"

Mihaela Buzarnescu, locul 29 WTA, a fost invinsa in primul meci al intalnirii de la Ostrava dintre campioana en-titre, Cehia, si Romania.

Sportiva noastra a fost invinsa in minimul de seturi de catre racheta numarul 1 a Cehiei, Karolina Pliskova, scor 1-6, 4-6, dupa o ora si 26 de minute de joc. Aceasta a fost a treia intalnire dintre cele doua jucatoare. De fiecare data, cehoaica s-a impus, insa pentru prima data in minimul de seturi.

Miki a vorbit la conferinta de presa despre infrangerea suferita si punctul pierdut in fata Cehiei. ”Pliskova a facut un joc bun, e intr-o perioada buna si a venit cu un moral superior. Serviciul ei a ajutat-o in momentele grele. N-am avut emotii, am avut multi romani in tribune, imi pare rau ca nu am castigat. Vom schimba tactica, pentru ca este un alt adversar. Asta vom face diseara cand vom analiza situatia. Chiar daca scorul a fost mare, in special in primul set, eu am simtit ca sunt in meci, ca pot intoarce situatia. Mi-as fi dorit ca eu sa pot mixa mai mult jocul, sa nu-i las sansa de a controla ea jocul”, a spus Mihaela Buzarnescu, la conferinta de presa de dupa meciul cu Pliskova.

Si Karolina Pliskova a vorbit dupa primul meci al intalnirii dintre Cehia si Romania. "Primul set a fost clar mai bun, dar din al doilea set Mihaela a inceput sa joace tot mai bine. In al doilea set am tot asteptat sa fac un break si sunt fericita ca am reusit si am terminat in doua seturi. Emotiile cand joci la Fed Cup sunt diferite, ai nevoie de timp sa te obisnuiesti. Dupa ce am scapat de emotii am jucat tot mai bine", a spus Pliskova dupa meci.