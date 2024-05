Jaqueline Cristian, învinsă de Jelena Ostapenko în primul tur la Roland Garros 2024. Cu ce premiu părăsește Parisul

Jaqueline Cristian nu a reușit să producă surpriza primei zile de concurs, la Roland Garros 2024.

Sportiva de 25 de ani din țara noastră a fost învinsă de câștigătoarea ediției din urmă cu șapte ani, letona Jelena Ostapenko, scor 6-4, 7-5.

Partida a fost strânsă, iar Jaqueline Cristian a avut șansele sale de a se desprinde. Jucătoarea din România a condus cu 4-2 în setul întâi și cu 3-1 la game-uri în manșa secundă, însă de fiecare dată Ostapenko și-a demonstrat experiența superioară și a întors situația pe tabelă.

După eliminarea suferită, românca va părăsi Parisul cu un cec în valoare de 73,000 de euro.

Jaqueline did her best and made Ostapenko have to work to get the win today. Had a 4-2 lead in the 1st, before Ostapenko took the set. Then fought back from down 5-3 to 5 all before Ostapenko sealed the match. Jelena Ostapenko defeated Jaqueline Cristian 6-4, 7-5. pic.twitter.com/bnHPnJaTOL