RAMAS FARA BANI in timpul pandemiei de COVID-19? | Fost lider ATP, ajuns la mila fostilor colegi 

Criza economica provocata de raspandirea COVID-19 il afecteaza pana si pe Andy Roddick, fost lider ATP si campion de Grand Slam.

Fost numar 1 ATP si detinator a 32 de titluri in proba de simplu, americanul Andy Roddick a ajuns in situatia de a cere public un loc de munca in timpul pandemiei de coronavirus.

La 37 de ani, Roddick s-a adresat pe Twitter unui post celebtru, Tennis Channel, facand urmatoarea cerere: "Pot sa primesc un loc de munca in orice rol vreti voi pentru urmatoarea luna? Voi face internship de acasa. Lindsay Davenport, Paul Annacone, puteti sa ma ajutati? Vorbesc serios... dati-mi ceva de lucru," a scris campionul de la US Open din 2003.

. @TennisChannel can I have a job in whatever capacity you choose for the next month? I’ll intern from home? @LDavenport76 @paul_annacone can you help? I’m serious ....... job me — andyroddick (@andyroddick) March 25, 2020

Fost lider WTA, Lindsay Davenport i-a replicat conationalului sau, transmitandu-i: "Esti ANGAJAT, Andy Roddick! De fapt, nu vrei sa incepi de maine... nu stiu... tu stii daca vrei sa faci asta. Avem nevoie sa te auzim," a fost raspunsul jucatoarei cu 55 de titluri WTA in palmares.

You are HIRED @andyroddick @TennisChannel! In fact why don’t you start tomorrow.....I know nothing...you know that. We need to hear from you https://t.co/LbaM6BdFvB — Lindsay Davenport (@LDavenport76) March 25, 2020

"Lindsay, cred ca eu i-am raspuns primul. Astept CV-ul lui Andy... il voi trimite mai departe," a fost raspunsul lui Paul Annacone, fost numar 12 ATP in 1986.

Andy Roddick s-a retras la finalul editiei 2012 a Openului American, la doisprezece ani de la inceperea carierei de tenismen profesionist, perioada in care a incasat cecuri in valoare totala de $20,640,030.

Um @LDavenport76 I believe I responded first and am awaiting Andy’s resume ... I will forward along ???? https://t.co/zJPswLArqS — Paul Annacone (@paul_annacone) March 25, 2020