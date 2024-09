Eugenie Bouchard a lansat un mesaj care a stârnit vâlvă neașteptată pe rețelele sociale.

Jucătoarea canadiană de tenis care s-a înscris în circuitul de pickleball a exprimat că accesul într-o finală de Grand Slam nu poate fi cumpărat cu bani.

Afirmația a fost făcută în contextul finalei US Open 2024, în care Jessica Pegula - viitoare moștenitoare de drept a unei averi de aproximativ 8 miliarde de dolari - a jucat ultimul act competițional al întrecerii de la New York.

Truismul nu a fost înțeles de toată lumea și a produs o serie de neînțelegeri suprinzătoare.

Unii fani ai Jessicăi Pegula chiar au atacat-o pe canadiancă. „Am crezut că Genie se leagă de Jessica și eram șocat. Dar da, recitind ce a scris, pare că o complimentează,” s-a pronunțat un susținător al Pegulei.

„Literalmente cum puteam să mă leg de ea? O laud, a reușit o calificare în finală de Grand Slam datorită muncii grele depuse, grație dedicării, și nu mulțumită banilor. Nu îți poți cumpăra loc pe tabloul principal la US Open. O să părăsesc această aplicație,” a răspuns Bouchard, dezamăgită de faptul că inclusiv aceste cuvinte au ajuns să îi fie înțelese greșit.

Din milionul de spectatori prezenți la New York în acest început de toamnă, 23,000 au umplut Arena Arthur Ashe cu ocazia finalei competiției individuale feminine, în care americanii au susținut-o pe Jessica Pegula împotriva Arynei Sabalenka, din Belarus.

Cele două seturi umplute de break-uri și de dramă au conținut numeroase răsturnări de situație. În manșa întâi, Sabalenka a condus cu 5-2, a fost egalată la cinci, dar s-a impus cu 7-5, pe când în setul secund, Sabalenka a avut set și 3-0, dar s-a văzut condusă cu 5-3. De la acel scor, Pegula nu a mai câștigat niciun game, Sabalenka adjudecându-și trofeul printr-o serie de patru game-uri luate la rând.

Pegula after a double fault: ''I thought that was a first serve'' lol ???? pic.twitter.com/9fu5cuA7bi