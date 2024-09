Aryna Sabalenka (26 de ani, 2 WTA) a devenit pentru a treia oară campioană în turneele de mare șlem.

Sportiva din Belarus a câștigat două seturi dramatice în fața Jessicăi Pegula, în finala US Open 2024, încheiate scor 7-5, 7-5. În manșa secundă, americanca a condus cu 5-3 la game-uri, după ce, în startul setului, Sabalenka începuse cu o serie de trei game-uri consecutive.

La conferința de presă organizată după finală, Sabalenka a admis că parte din motivația și puterea sa le resimte în urma decesului timpuriu al tatălui său, care a trecut în neființă la doar 43 de ani.

„După ce mi-am pierdut tatăl, obiectivul meu a fost să plasez numele familiei noastre în istoria tenisului. Când îmi văd numele pe trofeu sunt mândră că familia mea nu s-a dat bătută în ce privește visul meu,” a declarat Sabalenka, la New York.

Aryna Sabalenka said beautiful words about her family after winning US Open

“After I lost my father, it was my goal to put our family name in the history of tennis. When I see my name on the trophy I’m proud of my family for not giving up on my dream”????

