US Open 2024 s-a încheiat stabilind un nou record de asistență. 1,048,669 de persoane au trecut pragul complexului de la Flushing Meadows în acest an, pe durata celor două săptămâni de concurs.

Creșterea de la an la an a ajuns la opt procente, demonstrând un interes tot mai ridicat pentru „Sportul Alb” inclusiv peste Ocean.

Din milionul de spectatori prezenți la New York în acest început de toamnă, 23,000 au umplut Arena Arthur Ashe cu ocazia finalei competiției individuale feminine, în care americanii au susținut-o pe Jessica Pegula împotriva Arynei Sabalenka, din Belarus.

Cele două seturi umplute de break-uri și de dramă au conținut numeroase răsturnări de situație. În manșa întâi, Sabalenka a condus cu 5-2, a fost egalată la cinci, dar s-a impus cu 7-5, pe când în setul secund, Sabalenka a avut set și 3-0, dar s-a văzut condusă cu 5-3. De la acel scor, Pegula nu a mai câștigat niciun game, Sabalenka adjudecându-și trofeul printr-o serie de patru game-uri luate la rând.

Pegula after a double fault: ''I thought that was a first serve'' lol ???? pic.twitter.com/9fu5cuA7bi