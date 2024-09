Eugenie Bouchard a fost număr cinci mondial, în toamna anului 2015.

Sportiva canadiană a avut cel mai bun sezon al carierei în 2014, an în care a jucat finala turneului de la Wimbledon - după o semifinală câștigată în fața Simonei Halep -, dar și semifinale în cadrul Australian Open și Roland Garros.

Un deceniu mai târziu, Bouchard se declară copleșită de presiunea care i-a fost pusă pe umeri. Canadianca a dezvăluit că a resimțit ca fiind prea mare greutatea așteptărilor ațintite asupra ei.

„După ce m-am descurcat foarte bine, în 2014, 2015 a fost, pentru mine, un an foarte dificil.

A fost greu, deoarece, la vremea aceea, nu vorbeam despre sănătate mintală în maniera în care vorbim acum.

Nu mă simțeam confortabil să spun orice despre asta, deoarece până și să recunoști că ai un psiholog însemna că ești slabă. Că e ceva greșit cu tine.

New episode coming out this Monday with @geniebouchard!

Comment “GENIE” to get exclusive access ???????? pic.twitter.com/o0wiidGTkS