Laszlo Balint continuă la Oțelul și în sezonul viitor. Tehnicianul a anunțat că are contract în vigoare și vrea să construiască în continuare la Galați, după ce a obținut șase victorii în cele șapte meciuri disputate.



Instalat în martie, Balint a transformat Oțelul într-o formație greu de învins și a adus liniștea în tabăra gălățenilor, care au scăpat de emoțiile retrogradării cu o etapă înainte de final.



Gata! Laszlo Balint a numit echipa pe care o va antrena sezonul viitor



La Ploiești, după victoria clară cu 3-1 în fața Petrolului, antrenorul a vorbit despre reacția echipei, atmosfera de la club și planurile pentru sezonul viitor.



"Am avut un moment greu în startul partidei. Petrolul a dechis scorul în urma unor greşeli pe care nu trebuia să le facem. Îi felicit pe băieţi pentru reacţie. Se poate întâmpla la orice echipă. Am venit aici cu ideea clară să facem 3 puncte necesare.



Am fost puţin dezamăgiţi după ce a câştigat Hermannstadt. Oţelul nu a murit şi ne vom lupta să câştigăm play-out-ul. Ne vom ţine motivaţi, chiar dacă eram salvaţi matematic, important e să fim un grup unit cu mentalitate. Este o bucurie să jucăm cu stadionul plin.



Ţin să mulţumesc suporterilor care au făcut deplasarea. Noi ne dorim să ţinem cât mai mulţi, evoluează la un nivel foarte bun. Din ce mi s-a transmis se fac eforturi să-i ţinem pe toţi. Noi vom fi bucuroşi că am contribuit la progresul lor. Ei se simt foarte bine şi demonstrează meci de meci că respectă clubul şi suporterii.



Am avut un eşec cu Hermannstadt, dar au avut reacţie. Eu am contract. Eu îmi doresc continuitate. În momentul în care a venit aici principalul subiect de discuţie a fost încrederea pe care ne-o acordăm. În momentul când am semnat nu cred că se aştepta nimeni să fim matematic pe 2 în play-out", a spus Laszlo Balint.



Sub comanda lui Balint, Oțelul a obținut o medie de 2,57 puncte pe meci, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Pentru moldoveni urmează și ultimul meci din campionat, pe teren propriu, cu Farul Constanța.