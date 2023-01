Emma Răducanu (20 de ani, 78 WTA) s-a accidentat în al doilea meci oficial jucat în sezonul 2023. Meciul a avut loc în condiții hard indoor, din cauza precipitațiilor care au căzut frecvent deasupra orașului Auckland, în ultimele ore.

Sportiva din Marea Britanie a început perfect partida din optimile turneului WTA 250 de la Auckland, câștigând primul set al partidei cu Viktoria Kuzmova (134 WTA) la zero.

La scorul de 6-0, 5-7, după un time-out medical, în care a fost bandajată serios la gleznă, Emma Răducanu s-a retras din meci, plângând.

„Să fiu sinceră, terenurile au fost incredibil de alunecoase, foarte alunecoase. Nu e vreo surpriză că cineva a pățit-o,” a declarat Emma Răducanu, după meci, notează Punto de break.

Australian Open 2023 va avea loc în perioada 16-29 ianuarie, dar starea fizică a Emmei Răducanu ar putea fi suficient de gravă încât să îi împiedice participarea.

A scene reminiscent of a third-tier ITF event as Emma Raducanu plays in front of no more than a dozen people at an indoor court in Auckland. Persistent rain forced the cancellation of the outdoor schedule at this WTA tour warm-up for the Australian Open. Not ideal. pic.twitter.com/2AwvhxcvpZ