Debut victorios, dar cu mari emoții pentru Emma Răducanu, în sezonul 2023 al circuitului WTA. Sportiva britanică cu origini românești a dispus de tânăra cehoaică, Linda Fruhvirtova, în vârstă de 17 ani, după 2 ore și 33 de minute de joc.

„Obiectivul meu pentru anul 2023 este să câștig un titlu și să joc un tenis neînfricat,” a spus Emma Răducanu pentru WTA, la capătul primei partide câștigate în noul an.

A fost un prim test dificil, început slab de sportiva britanică. În vârstă de numai 17 ani, Linda Fruhvirtova (79 WTA) a câștigat primul set al partidei, scor 6-4, dar s-a văzut întoarsă de Emma Răducanu, care s-a calificat în trei seturi, 4-6, 6-4, 6-2, în optimile turneului WTA 250 de la Auckland, Noua Zeelandă.

La scurt timp după meciul câștigat în defavoarea Fruhvirtovei, Răducanu a povestit experiența de a fi decorată de Regele Charles al III-lea, la Castelul Windsor.

Emma Răducanu a fost onorată de Regele Charles al III-lea cu titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic, în urma serviciilor aduse de sportivă tenisului britanic.

Campioana US Open 2021 a primit distincția la Castelul Windsor, în urma succesului care a oprit o perioadă de 44 de ani fără succes englezesc la New York, în lumea tenisului.

„Să fiu decorată cu titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic de către Majestatea Sa, Regele... a fost nebunesc, nu o să o uit niciodată.

După aceea, am mers direct la Castelul Windsor la Centrul Național de Tenis. La ora 10, eram îmbrăcată într-o ținută Dior și purtam tocuri la Castelul Windsor, după care m-am schimbat în mașină, în drum către Centrul Național de Tenis.

M-am simțit ca și Hannah Montana. Dacă ar fi să descriu în vreun fel, așa m-am simțit, ca și Hannah Montana,” a declarat Emma Răducanu, făcând aluzie la personajul din desene, interpretat de cântăreața Miley Cyrus.

Add that one to the highlight reel ????@EmmaRaducanu | #ASBClassic pic.twitter.com/YVzirXsi7Y