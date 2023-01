Elina Svitolina și-a anunțat decizia finală referitor la revenirea în tenis: „Timp de șapte luni nu am atins racheta”

La scurt timp după ce a împlinit 28 de ani, Elina Svitolina a devenit mamă. Alături de Gael Monfils, jucătoarea de tenis ucraineană s-a bucurat de venirea pe lume a micuței Skai, în data de 15 octombrie 2022.

2022 a fost „ cel mai oribil an, dar și cel mai fericit, pentru că am primit-o pe fiica noastră în octombrie,” spune Elina Svitolina, care a jucat cele mai recente meciuri ale sale în martie, la doar câteva săptămâni după izbucnirea războiului în Ucraina.

Elina Svitolina și Gael Monfils vor să participe la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024

„A fost un amestec din toate, dar acum e important pentru mine să fac, în fiecare zi, tot ce pot. Pentru moment, obiectivul e ca ucrainenii să aibă parte de puțină lumină în viețile lor,” adaugă Elina Svitolina, care a participat activ în strângerea de fonduri pentru susținerea apărării naționale ucrainene.

Peste 240,000 de euro a reușit Elina Svitolina să strângă într-o singură seară, cu ocazia organizării unei gale caritabile în Monaco, la care a participat inclusiv fostul atacant al clubului de fotbal AC Milan, Andrei Shevchenko.

Svitolina vrea să revină în tenis în vara anului 2023

În total, Svitolina a reușit să contribuie la strângerea a peste 2,3 milioane de dolari, bani care au fost folosiți pentru achiziționarea de generatoare electrice, utilizate în spitalele din Ucraina. Obiectivul final este de 10 milioane de dolari.

Cât despre continuarea carierei sale în tenis, Elina Svitolina a afirmat, într-un dialog cu jurnalistul NY Times, Christopher Clarey, că intenționează să participe la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, iar pentru acest lucru țintește revenirea în tenis încă din vara acestui an.

„Nu am atins nicio rachetă timp de șapte luni. Am vrut să mă decuplez de la tenis. Acum, obiectivul meu e să revin în tenis, dar nu regret că am luat această pauză. Voi încerca să fiu pregătită de joc în vară, dar nu voi grăbi lucrurile,” a declarat Elina Svitolina, soția tenismenului Gael Monfils.

Ce o întristează pe Elina Svitolina

„Aici, în Europa, de câteva ori mi s-a întâmplat să vină oamenii la mine și să mă întrebe dacă războiul din Ucraina e încă în derulare. A fost foarte, foarte trist să aud întrebarea asta. Am prieteni apropiați și familie în Ucraina. Știu prin ce trec.

Iarna e foarte dură pentru ucraineni acum. Evident, e foarte frig, dar adesea se regăsesc fără curent electric și apa curentă. Bunica mea locuiește la etajul 13 și trebuie să urce scările până sus, pentru că nu poate folosi liftul. Ar putea să se blocheze sau să rămână fără lumină.

Am mulți prieteni în mai multe orașe, iar toți îmi spun aceleași povești. Nu au lumină. Nu au apă. Doar stau acasă. De cele mai multe ori, telefoanele lor rămân fără baterie după o zi, deci nu poți intra în contact cu ei,” a completat Elina Svitolina pentru New York Times, dezvăluind cum arată situația din țara natală.