Una dintre cele mai sexy modele de pe Instagram a SOCAT cu masca pe care a purtat-o prin oras! Cum a aparut tanara si ce le-a atras atentia fanilor

Un model cu peste 5,5 milioane de fani pe Instagram a purtat o masca inedita la cumparaturi.

Francia James a postat un videoclip pe contul sau de Instagram, care a devenit viral.

Ea si-a intrebat fanii ce parere au de masca pe care a folosit-o in momentul in care a mers la cumparaturi. Interesant este faptul ca, desi masca nu este una obisnuita, fanilor tinerei nu le-a atras atentia la fel de mult ca tinuta pe care aceasta o purta in imagini.

Francia James a folosit o masca care i-a acoperit tot capul, o masca neagra, din piele, cu cusaturi si un fermoar in dreptul gurii. Cu toate astea, urmaritorii ei i-au privit corpul, pus perfect in evidenta de rochita albastra, mulata si scurta, pe care a purtat-o.

Postarea tinerei a adunat peste 180.000 de aprecieri si mii de comentarii in doar doua zile.

Fanii ei sunt obisnuiti ca modelul Playboy sa ii rasfete cu imagini incendiare.