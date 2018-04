DJOKOVIC S-A INTORS! Prima victorie dupa 3 luni pentru fostul numarul 1 mondial

Novak Djokovic l-a invins pe compatriotul sau Dusan Lajovic.



Anul 2018 nu a fost tocmai unul reusit pentru fostul numar 1 ATP. Pana astazi, Djokovic obtinuse doar 4 victorii din 8 meciuri disputate in 2018.

Ultima victorie a sarbului era tocmai la Australian Open pe 20 ianuarie. Astazi insa, Nole s-a simtit ca in vremurile bune trecand in saisprezecimi dupa victoria 6-0, 6-1 impotriva lui Dusan Lajovic, intr-un meci care a durat numai 56 de minute.



His first win since January, and it feels so good! ????@DjokerNole defeats Dusan Lajovic 6-0 6-1 in 56 minutes. #RolexMCMasters pic.twitter.com/v6jfvMyVoj — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2018



Djokovic a triumfat in trecut in masterul de la Monte Carlo, castigand in 2013 si 2015. Cu aceasta victorie, Djokovic cauta revenirea in forma, o a treia obtinere a masterului l-ar putea readuce pe sarb in Top 10 ATP.